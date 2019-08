Pronti, partenza, klassiker. La nuova stagione in Germania è ormai alle porte: un saluto alle amichevoli estive per far già sul serio con classico tra Bayern di Monaco e Borussia Dortmund. La ventesima edizione del trofeo che mette di fronte la vincitrice della Bundes contro quella della Coppa di Germania vedrà sfidarsi di nuovo le due squadre più vincenti della nazione. Da una parte i bavaresi di Niko Kovac, a lungo criticato lo scorso anno ma a fine stagione campione dei due titoli nazionali; e il Dortmund di Favre, che lo scorso anno ha cullato a lungo il sogno del primo campionato dal 2012 salvo poi chiudere al secondo posto, garantendosi così la presenza alla decima DFL-Supercup del club. Tredici sono invece le finali del Bayern, primatista dell'albo d'oro con sette titoli seguiti proprio dai cinque dei gialloneri. Nota sul regolamento: in caso di parità nei novanta minuti si continuerà direttamente ai calci di rigore senza supplementari.

Dove vedere la partita

La finale della Supercoppa di Germania sarà in diretta sui canali Sky. Appuntamento sabato 3 agosto alle ore 20.30, live dal Signal Iduna Park di Dortmund su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Come arrivano le due squadre

L'ultimo incrocio tra Bayern e Dortmund risale allo scontro diretto in Bundes dello scorso 6 aprile: un nettissimo 5-0 dei bavaresi che quel giorno ipotecarono il titolo. Sul mercato i due rinforzi principali sono arrivati entrambi in difesa, e con la Coppa del Mondo vinta con la Francia in valigia: Benjamin Pavard dallo Stoccarda per 35 milioni e Lucas Hernandez dall'Atletico per la cifra record di 80 milioni. Sul fronte partenze si registrano invece l'addio di Hummels, rientrato proprio al Dortmund, e la fine dell'era robbery, con sia Robben (ritirato) che Ribery (ora svincolato) ad aver dato l'addio. Dortmund, invece, scatenato grazie anche ad altri quattro colpi per una spesa superiore ai 120 milioni. Al riscatto di Paco Alcacer sono seguiti gli arrivi di Brandt, Thorgan Hazard e Schulz. Ora torna a parlare il campo, nel primo vero incrocio stagionale di una rivalità eterna.