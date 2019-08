Superati i primi passi nel mondo del Boca, con la presentazione ufficiale e l'avvio degli allenamenti con la sua nuova squadra, per Daniele De Rossi è tempo di tornare a raccontare le ragioni della scelta di proseguire la carriera dall'altro lato del mondo. L'ex centrocampista e capitano della Roma l'ha fatto sui canali social ufficiali del club di Buenos Aires, anticipazione di un'intervista che sarà diffusa nella giornata di martedì. “Sono in un grande club, che vuole vincere e fare le cose per bene, come si deve – le sue parole - mi ha mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo, la motivazione che ho quando gioco a calcio e la passione che provo per questo sport a livelli seri”. DDR ha una certezza per il suo futuro: “Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nel modo che piace a me”.