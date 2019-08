Klopp contro Lampard, Liverpool contro Chelsea. Non è Premier League, ma Supercoppa Europea. Non si giocherà ad Anfield, ma alla Vodafone Arena di Instanbul. Reds e Blues scenderanno in campo alle ore 21 di mercoledì 14 agosto e lo faranno per contendersi il primo grande trofeo della stagione. Salah e compagni, che hanno perso il Community Shield contro il Manchester City, sono chiamati a riscattarsi per portare a casa la seconda coppa dopo la Champions. Dall'altra parte il Chelsea deve dare risposte dopo il 4-0 incassato ad Old Trafford dallo United alla prima di campionato. Per farlo, però, spera di poter contare su Olivier Giroud. L'attaccante classe 1986, infatti, si è fermato in occasione della rifinitura della vigilia. Per lui un problema alla caviglia sinistra, come dimostrano le immagini che lo hanno ripreso con il ghiaccio sopra il calzettone. Faccia dolorante, gli occhi arrabbiati di chi non vuole perdersi questo appuntamento. Per il francese non dovrebbe tuttavia trattarsi di qualcosa di grave. Giroud, nella passata stagione, ha segnato 13 gol totali, undici dei quali proprio in Europa League, dove è stato trascinatore e capocannoniere.

Liverpool senza Alisson

Se Giroud può sperare di esserci per la sfida di Instanbul, stesso disocrso non si può fare per Alisson, con Klopp che non potrà contare sul suo portiere per un po' di tempo. L'infortunio al polpaccio lo terrà ai box - ha detto il tedesco al sito ufficiale dei Reds - non voglio fare un prognosi esatta su quando tornerà, ma sicuramente non ci sarà mercoledì in Supercoppa contro il Chelsea. Ci vorranno sicuramente un paio di settimane e poi vedremo. Ho già letto di tempi di recupero molto lunghi come sei settimane, ma Alisson non ha mai subito molti infortuni nella sua carriera, quindi voglio aspettare ancora un po' e vedere come reagirà".