Un tuffo nel passato per guardare al futuro: non sono un mistero le ambizioni di José Mourinho, 56enne allenatore portoghese dalla straordinaria carriera in panchina. Ben 25 i trofei conquistati alla guida delle sue squadre dal Porto al Manchester United senza dimenticare il memorabile Triplete interista nel 2010, traguardo seguito dal triennio al Real Madrid e dalle ultime esperienze con Chelsea e Red Devils. Privo di incarichi dallo scorso 18 dicembre, data dell’esonero a Old Trafford, lo Special One non ha nascosto il desiderio di tornare ad alti livelli: "Ho il fuoco dentro e mi manca il mio calcio - ha spiegato recentemente a Sky Sports -, la cosa più difficile per me in questo periodo è stata dire di no alle possibilità che ho avuto. Devo avere la pazienza di aspettare, di attendere un’occasione che sia al livello del manager che sono". E in attesa di una nuova prestigiosa panchina, Mourinho è tornato dove la sua scalata al successo ebbe inizio.