Lionel Messi è stato acquistato dallo Junkeren, squadra che milita nella terza divisione norvegese. Quella che all’inizio sembrerebbe una follia in realtà è stato possibile con un cambio di nome. Infatti, il club ha acquistato un giovane di sedici anni che è nato col nome di Daniel Are Knutsen ma che poi ha ottenuto la concessione dall’anagrafe da cambiarselo con quello del suo idolo.

"In qualcosa gli somiglio"

Ovviamente, l’ammirazione si traduce nello spirito di emulazione. "Faccio tutto ciò che posso per giocare come lui, è possibile somigliargli in qualche aspetto ma con ogni probabilità il mio talento non è eccezionale come il suo. Gestisco il pallone come lui e sono abbastanza veloce però" ha detto il giovane Lionel Messi al giornale norvegese Verdens Gang. Un dirigente dello Junkeren ha aggiunto: "Dovremmo trovare anche un Cristiano Ronaldo. Sappiamo che un Ronaldo ha già giocato da queste parti, quindi chissà".