Moise Kean deve attendere: non è ancora tempo per il primo gol con la maglia dell’Everton. L’ex attaccante della Juventus, trasferitosi in estate in Inghilterra, è ancora a caccia della sua prima rete in maglia Toffees, con i quali ha giocato finora in 4 partite ufficiali. L’ultima, quella di Carabao Cup contro il Lincoln, è stata la prima da titolare per l’Azzurro, che non è però riuscito a lasciare il segno, nonostante il modesto avversario (il Lincoln è una squadra di League One) e una buona prestazione. Un palo al 37’, arrivato dopo un’ottima azione personale, gli ha negato la prima gioia inglese. Il centravanti è stato sostituito al 75’ da Calvert-Lewin, quando la partita era sul risultato di 2-2: dopo la sua uscita dal campo, Iwobi e Richarlison hanno deciso il match, terminato 4-2 per la squadra di Liverpool. Kean, passato dalla Juventus all'Everton per 30 milioni di euro, nelle prime giornate di Premier League è sempre subentrato solo nei finali di gara, collezionando finora in totale 85 minuti.

Carabao Cup, i risultati del secondo turno

Bristol Rovers-Brighton 1-2

55’ Connolly (B), 64’ Nichols (BR), 90’ Murray (B)

Burton-Morecambe 4-0

34’, 45’ e 74’ Boyce, 51’ Edwards

Cardiff-Luton 0-3

43' aut. Hoilett, 63' Sheehan, 70' Jervis

Crawley-Norwich 1-0

17' Lubala

Crewe-Aston Villa 1-6

4' Consa (A), 24' e 45' Hourihane (A), 69' Davis (A), 76' Guilbert (A), 84' Wintle (C), 87' Grealish (A)

Crystal Palace-Colchester 4-5 d.c.r.

Fulham-Southampton 0-1

57' Obafemi

Leeds-Stoke City 6-7 d.c.r.

39' Batth (S), 44' Vokes (S), 67' Nketiah (L), 81' Costa (L)

Newport-West Ham 0-2

43' Wilshere, 65' Fornals

Nottingham-Derby 3-0

25' Adomah, 35' Lolley, 79' Carvalho

Oxford-Millwall 6-4 d.c.r.

29' e 52' Bodvarsson (M), 87' Sykes (O), 90' Henry (O)

Plymouth-Reading 2-4

22' Taylor (P), 35' e 72' Barrett (R), 55' Baxter (P), 87' e 90' Meite (R)

Preston-Hull 7-6 d.c.r.

20' Huntington (P), 26' Harrop (P), 34' Magennis (H), 90' Bowen (H)

Rochdale-Carlisle 2-1

11' Morley (R), 31' Done (R), 71' Bridge (C)

Sheffield United-Blackburn 2-1

31' Stearman (S), 45' Norwood (S), 72' Gallagher (B)

Southend-MK Dons 1-4

35' Healey (MK), 41' Brittain (MK), 54' Goodship (S), 82' Boateng (MK), 90' Nombe (MK)

Watford-Coventry 3-0

37' Sarr, 56' Janmaat, 69' Penaranda

Bournemouth-Forest Green 3-0 d.c.r.

Burnley-Sunderland 1-3

11' Rodriguez (B), 35' Grigg (S), 47' Flanagan (S), 50' Dobson (S)

Lincoln-Everton 2-4

1' Anderson (L), 36' Digne (E), 59' rig. Sigurdsson (E), 70' Andrade (L), 81' Iwobi (E), 88' Richarlison (R)

Newcastle-Leicester 3-5 d.c.r.

34' Maddison (L), 53' Muto (N)

QPR-Portsmouth 0-2

77' rig. Marquis, 81' Harness

Roterham-Sheffield Wednesday 0-1

90' Nuhiu

Swansea-Cambridge 6-0

1' Peterson, 20' Byers, 24' e 45' Surridge, 31' Garrick, 76' Routledge