Zlatan Ibrahimovic ritornerà nella sua Malmoe per restarci. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy sarà nella sua città di origine l'8 ottobre prossimo per presenziare all'inaugurazione della statua costruita in suo onore, che verrà posizionata nella piazza a metà strada fra il vecchio stadio del Malmoe - dove Ibra ha cominciato a giocare - e quello nuovo. Il Consiglio comunale ha dato il via libera per erigere la statua che immortala all'attaccante.

Ibra: "Statua a Malmoe era mio desiderio"

Il monumento dedicato al fuoriclasse è pronto dal 2016, ma non ha ancora trovato una collocazione: inizialmente la statua era prevista all'esterno della Friends Arena di Stoccolma, lo stadio in cui gioca la Svezia. Il progetto iniziale però è cambiato e si è deciso di portare il monumento nella città in cui l'attaccante ha cominciato a fare il calciatore. Ibrahimovic è entusiasta di questa scelta: "Sono felice che la mia statua sarà a Malmoe, la mia città natale. Era il mio desiderio fin dall'inizio, in quella città è cominciato tutto e ci ho lasciato il cuore". La statua in bronzo dedicata al 37enne è alta 2,70 m, pesa 500 kg ed è stata costruita dallo scultore svedese Peter Linde.