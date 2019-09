Come in un film. Trasportato in ospedale nel bagagliaio di un taxi. È successo in Bolivia, nel finale della partita tra l'Oriente Petrolero e il Guabira. Mario Cuellar, un calciatore della squadra di casa, ha riportato al 75' una frattura del perone nel tentativo di respingere una conclusione avversaria. Purtroppo per lui, però, non è stato possibile trasportarlo in ambulanza. Il motivo? La vettura era regolarmente presente, mancava però l'autista. E allora i familiari di Cuellar hanno deciso di chiamare un taxi, che ha trasportato nel bagagliaio il calciatore infortunato fino all'ospedale dove poi è stato operato.

Cuellar: "Momento difficile, l'affetto dei tifosi mi farà andare avanti"

Cuellar ha poi pubblicato un video, in cui ha ringraziato i suoi tifosi: "È stato un momento difficile per me. Grazie ai tifosi e alla mia famiglia per gli auguri, tutto questo mi aiuterà ad andare avanti. L'operazione è stata un completo successo, ora non mi resta che guarire migliorare". Per la cronaca, la sua squadra ha perso 2-1 in casa ed è ora all'ottavo posto in classifica nel campionato boliviano.