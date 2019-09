Terzo turno in Coppa di Lega, con otto partite che si sono giocate nella serata di martedì 24 settembre. Tra le grandi vince il Manchester City, che dilaga sul campo del Preston North End: 0-3 con reti di Sterling, Gabriel Jesus e autorete di Ledson. Successo anche per l'Arsenal, che batte il Nottingham Forrest per 4-0: decidono Martinelli, Holding, Willock e Nelson. Il Tottenham, invece, esce clamorosamente ai rigori contro il Colchester dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Vittorie anche per Everton e Leicester in trasferta contro Luton Town e Sheffield Wednesday. Ok anche Southampton e Watford contro Portsmouth e Swansea. Ai rigori passa il Crawley Town contro lo Stoke City.

Tottenham eliminato da un club di 4^ divisione

I vicecampioni d'Europa eliminati da un club di quarta serie. Gli Spurs hanno pareggiato 0-0 contro il Colchester, squadra che milita nell'equivalente della serie D italiana. Ai rigori ha prevalso la formazione di rango inferiore (dell'eroe di Champions Lucas Moura l'errore decisivo), e per festeggiare la clamorosa qualificazione i tifosi del Colchester hanno invaso il campo e ci sono rimasti a lungo.

I risultati

Colchester-Tottenham 4-3 dcr

Crawley-Stoke City 1-1 (5-3 dcr)

Vokes (S), Ferguson (C)

Luton Town-Leicester 0-4

Gray, Justin, Tielemans, Gray

Portsmouth-Southampton 0-4

Ings, Ings, Soares, Redmond



Preston North End-Manchester City 0-3

Sterling, Gabriel Jesus, aut. Ledson



Sheffield Wednesday-Everton 0-2

Calvert-Lewin, Calvert-Lewin

Watford-Swansea City 2-1

Welbeck (W), Surrigde (S), Pereyra (W)



Arsenal-Nottingham Forrest 4-0

Martinelli, Holding, Willock, Nelson