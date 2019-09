Granit Xhaka il nuovo capitano dell’Arsenal. Dopo un consulto con i suoi giocatori l’allenatore Unai Emery ha preso la decisione finale a pochi giorni dal big match contro il Manchetser United. In questo inizio di stagione la fascia era stata affidata provvisoriamente già al centrocampista svizzero (6 volte su 8 gare ufficiali). Una decisione che aveva sollevato, però, alcune polemiche tra i tifosi per le prestazioni non impeccabili del ventisettenne (soprattutto l'ultima contro l'Aston Villa). Nonostante le critiche, però, Emery aveva difeso Xhaka e lo aveva proposto in una rosa di 5 candidati per il ruolo di nuovo capitano al posto di Koscielny. Una lista che è stata votata dai giocatori una settimana fa, come spiegato da Rob Holding in una recente intervista: "Emery ci ha proposto 5 nomi. Ognuno di noi ha votato il suo capitano, ma vedremo quale sarà la decisione finale", aveva rivelato il difensore dei Gunners esprimendo anche il suo gradimento per Xhaka.

Il precedente

Secondo i media inglesi Emery, appena arrivato sulla panchina dell'Arsenal (maggio 2018), avrebbe stilato un elenco di 5 candidati per la fascia di capitano. Fascia che alla fine, nella scorsa stagione, aveva ereditato Koscielny prima di trasferirsi questa estate al Bordeaux. Nella lista c’erano altri 4 giocatori oltre al difensore francese: Cech, Ramsey (andati via nell’ultima sessione di mercato), Ozil, Lacazette e lo stesso Xhaka. Nelle prossime ore sarà scelto anche il vice capitano: potrebbe essere uno tra Lacazette e Aubameyang.