David de Gea pensa già al suo futuro dopo la carriera da giocatore. Secondo voci provenienti dalla Spagna, riportate dal quotidiano catalano Sport, il portiere del Manchester United sarebbe seriamente intenzionato ad acquistare l'Elche, club di Segunda Division e per cui si è sempre dichiarato tifoso. Ci sarebbe già in corso una trattativa per vendere la società a Christian Bragarnik, agente argentino, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Dopo un periodo di ottimismo però, la situazione sembra essersi arenata e de Gea vorrebbe approfittare di questa fase di stallo per inserirsi nelle trattative. Per un calciatore ancora in piena attività, la proprietà di un club così importante, abituato anche a giocare in Liga, sarebbe un caso più unico che raro. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.