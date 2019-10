Non avrà il talento del padre Rivaldo, ma Rivaldo Vítor Borba Ferreira Júnior, in arte Rivaldinho con i piedi ci sa fare eccome. Il figlio del campione brasiliano ex Barcellona e Milan, ha 24 anni e gioca nel massimo campionato rumeno con il Viitorul Costanza. La sua seconda stagione in Romania è iniziata alla grande (3 reti in 3 presenze in campionato) e il video del suo ultimo gol sta facendo il giro del web: stop al volo che disorienta il difensore e destro sotto le gambe del portiere. Una vera e propria gemma che Rivaldo ha subito condiviso su Instagram. "Non c’è modo migliore per finire una domenica", ha commentato il papà orgoglioso che nella giocata del figlio avrà rivisto almeno un pizzico della sua classe.

Gol nella stessa partita

Il rapporto tra i due è molto forte. Rivaldo aveva già gioito sui social per i gol e le prestazioni del figlio, come in occasione del suo primo gol con la maglia della Dinamo Bucarest in Europa League nel 2017. Ma non solo: Rivaldo e Ronaldinho hanno anche giocato e segnato insieme nella stagione 2014/2015 al Mogi Mirim (club di seconda divisione brasiliana), fissando un record storico, visto che era la prima volta che padre e figlio facessero gol nello stesso match di un campionato professionistico. Doppietta di Rivaldinho (che era anche il Presidente del club) e rete di Rivaldo: così recita il tabellino di quell'incontro vinto per 3-1 sul Macaé.