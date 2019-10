"Ciao! Crediamo di aver superato l'esame nel caso in cui abbiate bisogno di un altro ospite alla Copa America...". Qualcuno potrà pensare ad uno scherzo, ma invece è tutto vero. E' esattamente questo il contenuto del tweet inviato dalla federazione senegalese alla Conmebol dopo il pareggio per 1-1 strappato in amichevole contro il Brasile. Un risultato che ha sorpreso tutti, forse anche gli stessi giocatori del Senegal. E allora sull'onda dell'entusiasmo è arrivata questa strana proposta. Una richiesta tra ironia e un pizzico di serietà, anche se appare davvero complicato che il Senegal possa realmente partecipare alla manifestazione. Se non altro perchè tutti i posti sono già stati assegnati. Gli inviti nelle ultime due edizioni di Qatar e Australia (detentori delle ultime due coppe asiatiche), però, lasciano un po' di speranza alla nazionale africana. E chissà se alla prossima Copa America non si possa ripetere questa sfida, Brasile-Senegal. Questa volta con in palio la qualificazione al turno successivo.