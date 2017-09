Hamilton arriva dalla rocambolesca vittoria di Singapore dove le Ferrari sono uscite subito per l'incidente con Verstappen e ha collezionato la settima vittoria stagionale, aumentando il distacco da Vettel a 28 punti. Se per il pilota inglese ci sono due settimane di riposo prima del prossimo Gran Premio in Malaysia, più serrata la tabella di marcia per Neymar che dovrà affrontare il Montpellier il 23 settembre, esattamente tra 4 giorni.