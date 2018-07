Mondiali, la Fifa invita alla finale i baby-calciatori

Due giorni fa, il presidente della Fifa Gianni Infantino, aveva inviato al presidente della Federazione calcio thailandese un invito alla finale dei mondiali del 15 luglio a Mosca per i 12 baby-calciatori thailandesi bloccati in una grotta. Un vero e proprio buon augurio a poche ore dalle operazioni che potrebbero portare al salvataggio di tutti i ragazzi e del loro allenatore. "Se, come tutti speriamo, i giocatori dei Wild Boards (cinghiali) si riuniranno alle loro famiglie nei prossimi giorni e la loro salute gli consentirà di viaggiare", aveva scritto il dirigente italo-svizzero, "la Fifa sarà lieta di invitarli ad assistere alla finale dei Mondiali 2018 come suoi ospiti". Il mondo del calcio ha partecipato con il fiato sospeso al dramma dei ragazzini in Thailandia. Oltre agli auguri della nazionale giapponese con l'invito a "tenere duro", Cristiano Ronaldo ha dichiarato che tutto "il mondo del calcio spera che qualcuno possa trovare un modo per portare questi bambini fuori da lì".