Ha tagliato il nastro e dato ufficialmente 'vita' all'Audi Field, il nuovo stadio che ospiterà le partite del DC United a partire dal prossimo 15 luglio (data in cui è in programma il match di campionato contro i Vancouver Whitecaps): è un Erick Thohir carico e visibilmente soddisfatto quello visto in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova casa calcistica del DC United. "Questo è il risultato di un'idea nata tanti anni fa. E' stata costruita una struttura, un luogo che sono orgoglioso di chiamare casa, l'Audi Field. Ora iniziamo una nuova era che riporterà il DC United alla gloria" scrive su Instagram proprio Erick Thohir, proprietario del club che milita in MLS. Il presidente dell'Inter, inoltre, si è fatto fotografare all'interno della struttura in compagnia di Wayne Rooney, il grande acquisto estivo del suo DC United.

L'esordio di Rooney per la prima all'Audi Field

Dopo tanti anni di attesa e un lungo tira e molla, adesso il Dc United ha un nuovo stadio – capienza di 20 mila posti – che ospiterà solo le partite di calcio della squadra, a differenza di quanto avveniva prima nella vecchia struttura nella quale si giocavano anche match di baseball. Lunedì la cerimonia di inaugurazione in cui erano presenti diversi personaggi illustri legati al club, domenica 15 luglio invece l'Audi Field ospiterà la prima gara quella tra Dc United e i Vancouver Whitecaps: match questo che vedrà anche l'esordio di Wayne Rooney che proprio nella giornata di lunedì ha sostenuto la prima sessione di allenamento con la sua nuova squadra.