Contropiede, sgambetto e giocatore a terra: fallo tattico? Sì, non fosse che a commetterlo è stato direttamente l’allenatore a bordo campo, col piede galeotto allungato per far fuori un avversario lanciato nella ripartenza. È successo nella seconda divisione del campionato romeno, nel match tra Fc Arges e Chindia Targoviste. L’allenatore si chiama Emil Sandoi, e a rivedere bene l’azione durante il replay avrebbe anche colpito il pallone, non fosse che la mossa è ovviamente vietata. Immediate le scuse per la sciocchezza, così come l’espulsione. Nessun parapiglia poi tra le due squadre, dove è rimasta la calma in campo nel match poi finito 1-1.