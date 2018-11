Neymar e Mbappé. Sempre, incredibilmente, Neymar e Mbappé. Sono loro due i calciatori che stanno facendo volare il Paris Saint Germain in Ligue 1. Numeri straordinari per i due attaccanti, mai decisivi come in questa stagione. Lo sono stati anche nella gara dell’ultimo turno di campionato, che ha permesso alla squadra parigina di stabilire un record assoluto a livello europeo e abbattere un precedente primato che durava da 58 anni. Dodicesima vittoria consecutiva nelle prime dodici partite di Ligue 1 per il PSG (non era mai successo nei top 5 campionati europei), che sabato 2 novembre ha superato il Lille con il risultato di 2-1 grazie alle reti – neanche a dirlo – dei due campioni. A sbloccare il risultato ci ha pensato prima il francese, bravo al 70’ a concretizzare un’azione confezionata proprio dal compagno di reparto, mentre a mettere la gara in cassaforte è stato il brasiliano, assistito dal classe ’98. Un feeling straordinario in campo e non solo tra i due, che al termine dell’ennesimo match vinto nel campionato francese hanno festeggiato in spogliatoio travestendosi da personaggi della celebre serie tv La Casa di Carta, come testimoniato da Neymar su Instagram.

Fantastique!

Quelli collezionati fin qui da Neymar e Mbappé sono numeri che hanno dell’incredibile. Un vero e proprio stato di grazia quello che accompagna i due attaccanti del Paris Saint Germain, che dopo 12 giornate di Ligue 1 guardano tutti dall’alto anche nella classifica dei marcatori. Al primo posto della graduatoria dei bomber c’è Kylian Mbappé, che con la rete segnata contro il Lille ha raggiunto quota 11 marcature. Inoltre a soli 19 anni, 10 mesi e 13 giorni, il francese campione del mondo è diventato il più giovane calciatore ad aver segnato 40 gol in Ligue 1 nelle ultime 45 stagioni. Dati straordinari anche quelli che riguardano il compagno di squadra brasiliano, che segue Mbappé nella classifica marcatori con 9 reti segnate. Per Neymar, arrivato al PSG dal Barcellona nell’estate del 2017 come colpo di mercato più costoso della storia (222 milioni di euro) l’impatto con la realtà francese è stato impressionante: con 28 gol e 17 assist all’attivo in appena 30 partite di Ligue 1 disputate con il Paris Saint Germain, Neymar è stato coinvolto in 45 reti della squadra francese. Adesso, archiviata positivamente l’ultima fatica in campionato, i pensieri di Neymar e Mbappé sono tutti rivolti alla prossima gara contro il Napoli, in programma martedì 6 novembre, alle ore 21 (in esclusiva su Sky Sport), allo stadio San Paolo, valida per la quarta giornata del girone C di Champions League. Un match che potrebbe risultare decisivo per la squadra francese, che si affiderà all’eccezionale stato di forma dei suoi due assi. Gli azzurri sono avvisati…