"Meraviglioso, è per questo che sono tornato a casa", ha spiegato Sebastian Larsson per oltre 15 anni di scena in Premier League: svezzato dall’Arsenal prima di emergere tra Birmingham e Sunderland, l’ex Hull City ha varcato le 100 presenze in Nazionale e preso per mano i compagni nel ritorno al trionfo. Meno fortunata la parentesi in Italia per Stefan Silva (nel 2017 al Palermo) oltre a Joel Ekstrand ed Henok Goitom, entrambi avvistati all’Udinese senza lasciare traccia. In realtà il capitano e centravanti dell’AIK, 34enne di origine eritrea, vanta una sola presenza e un gol in Serie A: accadde il 19 febbraio 2005, quando gli bastarono 8 minuti per firmare l’1-1 contro l’Inter di Roberto Mancini. Dal 2017 è tornato in pianta stabile tra i gialloneri dove ha accumulato 183 gare e 73 reti, 12 dei quali in questa stagione. C’è la soddisfazione dei giocatori e ovviamente quella dei tifosi dall’invasione festante al fischio finale: un momento memorabile tra cori e fumogeni, l’epilogo che a Solna attendevano dal 2009.