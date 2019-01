Partita speciale, vittoria speciale, esultanza speciale. Perché quella corsa per il soggiorno del piccolo tifoso ha fatto il giro del web e dei social; una scena di gioia, spontanea come quella che solo un bambino sa regalare. Trentesimo minuto dell’Old Firm, la partita più importante di Scozia che mette di fronte Rangers e Celtic, nell’ultimo turno di campionato all’Ibrox. Ryan Jack segna il gol che deciderà tutta la partita e scatena la felicità del piccolissimo e biondissimo tifoso.

Un’immagine genuina, ancor più bella in un passato recente non troppo luminoso nel mondo del pallone. Il giovane tifoso dei Rangers al gol scatta in piedi dalla sua piccola sedia e inizia a correre avanti e indietro, con un braccio e l’indice alto come se in campo ci fosse lui. Gioisce da solo come quasi certamente un papà, una mamma o magari dei nonni gli avranno insegnato. E gioisce per davvero. Perché vincere un Old Firm è troppo bello, anche quando sei “solo” un bambino.