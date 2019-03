Se Cristiano Ronaldo ha incantato l'Europa con la sua tripletta, dall'altra parte del mondo ci ha pensato Brian Lozano a prendersi la scena. L'ala offensiva del Santos Laguna ha lasciato il segno con una doppietta nel 4-2 rifilato ai New York Red Bulls in Concacaf Champions League, ma è stato soprattutto il secondo gol personale - quello che ha chiuso definitivamente l'incontro - a far impazzire di gioia il pubblico di casa e fare il giro del pianeta. Una conclusione tanto bella quanto inaspettata, al punto da cogliere di sorprese anche il regista della partita. Anche le telecamere, infatti, non sono riusciti a catturare in diretta lo splendido destro che l'uruguaiano ha fatto partire qualche metro prima della linea di centrocampo: una traiettoria perfetta che ha sorvolato il portiere ed è culminata in fondo alla rete, mandando in visibilio i tifosi, quasi increduli davanti alla prodezza appena ammirata. Il 25enne di Montevideo ha mostrato, in un colpo solo, la sua efficacia difensiva, che gli ha permesso di recuperare un pallone prezioso nella propria trequarti - nel forcing disperato degli ospiti - e quella offensiva, con un tiro perfetto che gli è valsa la doppietta. Lozano era rimasto a secco nelle prime partite del girone, al contrario del suo Santos Laguna che, grazie al successo sulla squadra newyorkese, è rimasto in testa al proprio raggruppamento a punteggio pieno, con 4 vittorie su 4.