Quanto è importante avere uno stadio di proprietà nel calcio moderno? Spesso è fondamentale, un aspetto che può fare la differenza nella gestione sportiva ed economica di un club. Ma c'è chi, negli Stati Uniti, sta pensando addirittura di esagerare e di costruire ben due stadi. David Beckham, insieme al suo socio Jorge Mas, ha deciso di fare le cose in grande per l'Inter Miami, club che da qualche anno ha rilevato con l'obiettivo di portarlo a essere in qualche stagione una delle realtà migliori della MLS. L'ex centrocampista del Manchester United vuole costruire due stadi nel giro di un anno, in modo da avere due impianti per le partite e per tutte le attività giovanili. Un'idea per la quale, Beckham e Jorge Mas, sarebbero pronti a stanziare ben 800 milioni di euro.

Il progetto

L'Inter Miami, quindi, secondo le intenzioni della società dovrebbe avere nel giro di qualche anno due strutture nella parte sudorientale della Florida. La prima dovrebbe essere la base principale della prima squadra e dell'Academy, da far sorgere dove una volta c'era il vecchio Lockhart Stadium. Questo stadio ora è in pessime condizioni, completamente abbandonato a se stesso. E lì dove attualmente ci sono soltanto due porte e qualche erbaccia, dovrebbe nascere il primo impianto da 18mila posti. La seconda struttura, invece, sarebbe il Miami Freedom Park, che nascerebbe nel 2022 a circa 30km dall'aeroporto della città. Un lavoro ambizioso, ma lungo: David Beckham vuol rendere grande il suo Inter Miami con ben due stadi.