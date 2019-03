Ajax sconfitto ad Alkmaar, si fa male Ziyech

Olandesi al tappeto dopo 6 vittorie di fila tra campionato e coppe, tuttavia non finiscono qui i problemi per Erik ten Hag che ad Alkmaar aveva schierato la formazione titolare. In campo tutti i big da De Ligt a De Jong, da Tadic a Tagliafico fino ad Hakim Ziyech: ebbene, l’esterno offensivo dell’Ajax a quota 18 gol e 16 assist in stagione, è uscito dopo 23 minuti per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. Da valutare le condizioni del 25enne marocchino che, tuttavia, rischia di saltare per infortunio il doppio impegno con la Nazionale durante la sosta per i club. Brutte notizie per l’Ajax sulla strada della sfida alla Juventus in Champions League.