Sì, anche lui "tiene huevos"… ma a differenza di Simeone e Cristiano Ronaldo non si è limitato a mimare il gesto. Il protagonista dell'esultanza esagerata è Mahmut Onur Toprak, nome sconosciuto non solo ai più, difensore turco del Sanliurfa Genclerbirligi, squadra che milita nella quinta serie nazionale: la Super Amateur League of Turkey. Stiamo parlando di calciatori semi professionisti, al di sotto del livello di chi vive semplicemente giocando a calcio, dove le telecamere delle tv sono lontane ma non mancano gli smartphone per riprendere quanto accade in campo; e così tutto è poi rimbalzato sui social. La partita in questione lo zero a zero contro lo Siverek Belediyespor, in un match evidentemente infuocato dove, al termine della partita, il difensore Toprak ha deciso di abbassarsi i pantaloncini verso i rivali. Senza mezzi termini.

Un gesto per festeggiare un importante punto? O forse una reazione nei confronti del tifo avversario dopo una partita storta? Sicuramente una reazione estrema, e di cattivo gusto. Ora il giocatore, come scrive sulle proprie pagine il Sun, è sotto investigazione da parte della federazione, e arriverà quasi certamente una maxi squalifica.