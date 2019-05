Gli allenatori sono abituati a convivere, a seconda dei risultati e del gioco, con elogi e critiche. Quest'ultime spesso si traducono in veri e propri insulti che, tuttavia, la maggior parte vengono digeriti a malincuore. Diversa è, però, la questione se la polemica tocca i figli. È quello che è successo a Sergio Conceiçao, protagonista suo malgrado di una spiacevole lite con un tifoso. È accaduto tutto durante la sfida U19 tra il Porto e il Benfica. L'ex esterno della Lazio era sugli spalti per supportare il figlio Rodrigo, attaccante delle Aquile, ed è stata proprio la punta classe 2000 a firmare il gol vittoria nell'1-0 finale. Rete che ha acceso il nervosismo dei sostenitori Dragoes, i quali non si sono risparmiati parole pesanti nei confronti del giovane calciatore. A quel punto è intervenuto Conceiçao senior che si è alzato dal suo posto ed è andato a muso duro nei confronti di un fan, beccato evidentemente dall'allenatore del Porto mentre si lasciava andare a qualche insulto di troppo. Il litigio è terminato - e non ha avuto ulteriori e gravi conseguenze - solo grazie all'intervento dello staff della sicurezza e di altri spettatori presenti in tribuna che hanno separato i due. La situazione di classifica della Primeira Liga, con il Benfica in testa e i Dragoes a -2, ha contribuito a surriscaldare gli animi. Rodrigo è uno dei cinque figli dell'allenatore del Porto e ben quattro di loro sono calciatori. Sulla vicenda, dopo qualche ora, si è espressa la stessa società biancoblù: "Il diverbio tra il nostro allenatore e un tifoso è stato esagerato nelle versioni riportate da coloro che fanno dell'odio al Porto uno stile di vita. Si è rapidamente risolto grazie all'intervento dei tifosi, inclusi i nostri. Nessuno dei nostri dipendenti è stato coinvolto fisicamente o verbalmente in un litigio".