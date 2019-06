Una salvezza sofferta in campionato e una notte memorabile regalata dai propri tifosi. Obbligatorio esagerare per il Göztepe, club turco iscritto alla Süper Lig ovvero la massima divisione nazionale: scongiurata la retrocessione che viceversa ha coinvolto il Bursaspor, la società giallorossa ha festeggiato due volte la permanenza nella Serie A turca archiviata a fine maggio. Andava in scena nel weekend il 94° anniversario di fondazione della squadra giallorossa, uno scudetto in bacheca (1950) e tre coppe nazionali conquistate tra il 1969 e il 1970. Al netto di un numero ridotto di titoli non manca tuttavia la passione dalle parti di Smirne, basti osservare ciò che è successo in città per l’omaggio al club: davvero impressionante lo spettacolo di luci sulla Mustafa Kemal Sahil Boulevard, fiaccolata e festeggiamenti iniziati alle 21.55 di venerdì presso il Susuzdede Park e proseguiti dopo il countdown sul lungomare attraverso il ponte Sehit Kerem Oguz Erbay. Una partecipazione di massa da parte dei tifosi, atmosfera incredibile che il Göztepe ha immortalato attraverso i propri canali social. Va ricordato che la società giallorossa è l’unica rappresentante della città di Smirne nella prima divisione turca, orgoglio e appartenenza che dall’avvento del miliardario Mehmet Sepil nel 2014 pretende un nuovo slancio in campionato. Ma intanto lo show è tutto in città, evento organizzato dal club e reso memorabile dai propri sostenitori in corteo tra cori e bengala.