Un anno e mezzo fa ha lasciato l'Inter, da gennaio del 2018 Yuto Nagatomo veste la maglia del Galatasaray. Due campionati turchi vinti, quest'anno anche una Coppa di Turchia. Stagione positiva dunque, nonostante il terzino giapponese sia stato condizionato da alcuni infortuni. Ma se in campo, nell'ultimo anno, Nagatomo ha festeggiato ben due titoli, in vacanza l'ex Inter ha urlato di gioia per... un pesce! Lo stesso calciatore ha pubblicato su Instagram due video. Il primo che mostra il momento in cui riesce a pescare un tonno gigante. Il secondo, invece, in cui mostra tutta la sua gioia tenendo il pesce come un trofeo. Un'esultanza che ha presto fatto il giro del web e che ha divertito anche parecchi personaggi del mondo del calcio.