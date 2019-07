Attimi di terrore in Romania. Durante la sfida fra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, partita valida per la seconda giornata di campionato, Eugen Neagoe è stato vittima di un attacco di cuore. L'allenatore della squadra di casa è crollato improvvisamente a terra al venticinquesimo del primo tempo, a pochi passi dalla sua panchina. Dopo i primi soccorsi sul campo, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, che ha trasportato il 51enne al pronto soccorso. Il gioco è rimasto fermo per quindici minuti per poi riprendere una volta che il veicolo ha lasciato lo stadio. Nel tragitto verso l'ospedale, Eugen Neagoe ha riaperto gli occhi, anche se aggiornamenti sulle sue condizioni sono previsti solo nelle prossime ore.

Una maledizione

Per la Dinamo Bucarest si tratta del terzo episodio che riguarda un attacco di cuore. Il primo il 5 ottobre del 2000, quando l'allora capitano e simbolo del club Catalin Hildan morì in campo a soli 23 anni durante un'amichevole. Il secondo il 6 maggio 2016, in quel caso la vittima fu Patrick Ekeng, che non ce la fece in seguito ad un maolore accusato in occasione della sfida contro il Vitorul Constanta. Infine Eugen Neagoe, chiamato adesso a vincere la sua partita più difficile. Per lui non sono stati giorni facili da quando ha preso il posto di Mircea Rednic sulla panchina della Dinamo. La squadra infatti ha perso le prime due gare di campionato e non sono mancate feroci critiche. Da segnalare la presenza sul campo anche di alcuni giocatori italiani, quali Piscitelli e Montini tra i padroni di casa e l'estremo difensore ex Roma Pigliacelli nell'Universitatea Craiova.