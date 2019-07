Carrasco, gol da calcio d'angolo in Cina. VIDEO

Dalla bandierina all’incrocio dei pali opposto: anche Yannick Carrasco entra nel prestigioso club del 'gol Olimpico'. Il belga, oggi giocatore del Dalian Yifang, squadra di Super League cinese in cui gioca anche Marek Hamsik, è stato protagonista di una vera e propria magia nel match contro il Tianjin Teda, nel quale ha firmato una doppietta. Al 26’ del primo tempo, sul risultato di 0-0, è riuscito infatti a segnare calciando direttamente da calcio d’angolo. Una parabola imprendibile, quella del numero 10 ex Atletico Madrid e Monaco, che non ha lasciato scampo al portiere avversario, Zhang Chong, sorpreso dalla traiettoria del pallone, che si è infilato esattamente nell’angolo più lontano. Una prodezza che, nonostante il risultato finale di 3-3, resterà a lungo negli occhi dei tifosi del Dalian. Carrasco, in Cina dal 2018, sta trovando numeri importanti in questa stagione, nonostante il rapporto non idilliaco con la società, che lo ha recentemente sospeso e multato per essere tornato in ritardo dal ritiro con la nazionale: nelle prime 15 giornate di campionato ha già segnato 13 reti.