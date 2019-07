Lontano 5 anni dall’ultima partecipazione alla Ligue 1 francese, l’AC Ajaccio non dimentica le proprio origini né la propria identità storica. L’ha ribadito il club còrso in occasione della presentazione delle nuove maglie per la stagione 2019-2020, campionato che vedrà i biancorossi iscritti alla Ligue 2 per inseguire un posto nella massima serie nazionale. E in occasione del 250° anniversario della nascita di Napoleone Bonaparte, generale e politico nonché fondatore del Primo impero francese, la società ha deciso di omaggiare proprio una delle figure più importanti legate all’isola: "Quest’anno l’AC Ajaccio ha deciso di onorare uno dei più grandi personaggi storici della città di Ajaccio - hanno spiegato attraverso i canali social -, 250 anni fa nasceva Napoleone Bonaparte. Le maglie saranno disponibili nel fine settimana presso il negozio ufficiale e sul sito Internet".

Napoleone Bonaparte sulle maglie: l’omaggio dell'AC Ajaccio

Un ricordo storico già registrato in occasione della presentazione delle divise sui social a precedere l’evento ufficiale del club: tutti i giocatori della squadra si sono prestati a foto e autografi con i tifosi, tesserati che hanno indossato proprio le nuove casacche. Dalla maglia casalinga biancorossa a quella da trasferta fino alla terza in versione in viola, l’AC Ajaccio ha impresso al centro un logo con la lettera 'N' a rievocare Napoleone Bonaparte nato il 15 agosto 1769. E non manca nemmeno una corona di alloro, simbolo delle vittorie conquistate dall’illustre concittadino originario del capoluogo della Corsica. La speranza della società è che l’omaggio sia di buon auspicio come spiegato dal presidente Christian Leca: "L’obiettivo è diventare sempre più forti e andare ancora più in alto. I giocatori sono i motori del nostro club, puntiamo a raggiungere le vette". E con Napoleone stampato sul petto della squadra, tutto diventa possibile.