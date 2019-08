Bedoya: "Siamo diventati insensibili"

Dopo aver trovato il gol, il capitano dei Philadelphia Union ha preso tra le mani un microfono a bordocampo per fare un appello agli Stati Uniti: "Congresso fai qualcosa adesso, poni fine alla violenza armata". Il 32enne si è rivolto alla sua nazione dopo la morte di 29 persone, uccise in due sparatorie di massa in Texas e Ohio lo scorso fine settimana. I due attacchi hanno riacceso il dibattito sulle leggi che regolano il possesso delle armi negli Stati Uniti. Il giocatore ha spiegato le ragioni del suo gesto a fine partita: "Non posso accettare che queste cose accadano di nuovo, non resterò zitto davanti a queste violenze. Prima di essere un calciatore, sono un essere umano e sono un padre. Deve essere fatto qualcosa. Siamo diventati insensibili ed è un grosso problema, ma non possiamo rispondere sempre solo con pensieri e preghiere". Non è la prima volta che Bedoya è vicino alle vittime delle armi: dopo la strage avvenuta nel febbraio 2018 alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, dove sono morti 17 studenti in una sparatoria di massa, il calciatore nato in Florida ha indossato una t-shirt con la scritta "MSD Strong" sotto la maglietta dei Philadelphia Union.