Ad ogni "fischio", una risata. E come dare torto agli spettatori della partita tra Tiptree Engaine FC e Stanway Rovers Reserves, che si sono ritrovati a udire per ogni fallo una nota d'armonica? È questo il surreale scenario di una partita della Essex and Suffolk Border League, una delle leghe non professionistiche inglesi che spesso regala autentiche perle di divertimento legate al calcio. L'ultima è stata determinata dall'assenza dell'arbitro designato per il match: si è trovato un sostituto, ma nessuno aveva con sé un fischietto. Poco male, fortunatamente è spuntata un'armonica e la partita si è giocata regolarmente. L'autore del video, Spencer Hume, social media manager della lega, ha dichiarato al Mirror: "La mia prima reazione è stata ridere a crepapelle, stavo facendo molta fatica per filmare perché ridevo ad ogni fischio. È stata molto probabilmente una delle esperienze più divertenti della mia vita".