Sarà l'aria di casa, ma il Brasile rigenera. Tutti i bomber che in Europa avevano prima o dopo cominciato a perdere la Trebisonda: Ricardo Oliveira, Gabigol, ora anche Alexandre Pato. E' l'ex attaccante del Milan il protagonista indiscusso del derby tra San Paolo e Santos che si è giocato ieri sera. 3-2 per la Tricolor il risultato finale, in cui spicca la doppietta siglata dal Papero nel secondo tempo: su azione d'angolo al 49' e con una gran ripartenza al 71', mentre l'ex laziale Hernanes era uscito per infortunio.

Gli applausi di Dani Alves



Non l'ultimo pezzo della nostra Serie A nel San Paolo di Cuca, perché il colpo di mercato si chiama Dani Alves. Il terzino della Seleçao ha firmato da meno di due settimane con il nuovo club, facendo ritorno in Brasile dopo 17 anni di successi in Europa. Martedì scorso è stato presentato davanti a 40mila tifosi, ma è ancora troppo presto per vederlo in campo con la nuova maglia: contro il Santos, l'ex Juve e Barça ha incitato i compagni dalla tribuna mentre Pato si prendeva la copertina. Per l'attaccante, che compirà trent'anni a settembre, si tratta della prima doppietta in 12 partite da quando è tornato al San Paolo (dove aveva giocato anche tra 2014 e 2016) dalla Cina lo scorso marzo. Un exploit arrivato quando più contava, perché la sua squadra non vinceva un derby paulista da 12 gare ed è tornata a farlo fermando la corsa del Santos capolista del Brasileirao.