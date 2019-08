"Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat. E sono di gran lunga superiore a Vela: alla sua età giocavo in Europa". Con queste parole, qualche settimana fa, Ibrahimovic aveva stuzzicato per la prima volta il calciatore messicano, leader dei cannonieri in Mls. E l'attaccante dei Los Angeles FC aveva risposto per le rime, citando le statistiche per confermare la sua attuale superiorità. Dopo le frasi di circostanza, Carlos Vela ha continuato a far parlare il campo e, in occasione dell'ultima sfida casalinga contro i San Jose Earthquakes, ha davvero esagerato. 4-0 finale ai danni della formazione allenata da Matias Almeyda, tre punti per consolidare il primato e il +18 sulla seconda (con una partita in meno giocata rispetto ai Seattle Sounders) e un'altra doppietta per certificare il primo posto nella classifica marcatori: 26 i centri in campionato, a cui aggiungere 15 assist per una stagione da urlo. E da urlo è stato anche il gol del momentaneo 3-0, arrivato a fine primo tempo, e che ha meritato la standing ovation di tutto il pubblico, oltre a fare brevemente il giro del mondo. Una finta di corpo sulla trequarti per far scorrere il pallone e riceverlo qualche metro più avanti, un allungo per anticipare il primo difensore e poi tre dribbling per buttare giù come birilli altri tre avversari, tra cui il portiere, prima di depositare la palla in rete e far impazzire di gioia il Banc of California Stadium. Una prodezza che si candida come gol dell'anno e può valere come un ulteriore guanto di sfida verso Ibra. E adesso lo svedese risponderà con un gol all'altezza?