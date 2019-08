Obbligatorio prestare attenzione alle nuove regole nel mondo del calcio: promosse dall’Ifab ovvero l’International Football Association Board, organismo che governa le norme a livello mondiale, le novità introdotte dal 1 luglio sono già emerse durante i primi incontri estivi. Solo un assaggio in Serie A, prepotentemente d’attualità in Inghilterra dove i campionati hanno preso il via ad inizio agosto: in questo caso non si parla di Premier League ma di Championship, seconda divisione nazionale dove milita il West Bromwich Albion. E l'appunto regolamentare è quello che coinvolge gli allenatori, tutti passibili di sanzioni attraverso i cartellini a causa di proteste eccessive. Ne sa qualcosa Slaven Bilic, manager dei Baggies imbattuti in stagione dopo l’1-1 raccolto sul campo del Derby County. Un pareggio che non ribalta la classifica del club (8° posto) ma che registra un provvedimento dalla portata storica.

Rosso a Bilic, allenatore cacciato in Inghilterra

Scontento per l’operato dell’arbitro Gavin Ward, l’ex manager di Croazia e West Ham aveva già rimediato un cartellino giallo manifestando palesemente le sue perplessità all’indirizzo del direttore di gara. E non nuovo a comportamenti talvolta sopra le righe, Bilic è andato su tutte le furie al minuto 87 quando è stato negato un calcio d’angolo ai suoi ragazzi dopo un tiro deviato di Livermore: immediato l’intervento di Ward che ha estratto il secondo giallo allontanando il tecnico del West Bromwich Albion, primo allenatore espulso dall’avvento delle nuove normative. "Ho esagerato? Dal loro punta di vista sì ma non dal mio - ha spiegato Bilic -, sicuramente ho sbagliato. Dovrò controllarmi, mi devo calmare un po’ ma non riesco a capire perché non posso esprimere la mia opinione".