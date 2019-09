Il Banfield ha deciso: l'ex bomber di Parma, Lazio e Inter Hernan Crespo verrà esonerato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Lo riferisce il quotidiano argentino 'La Nacion', citando fonti interne del club. La decisione sarà comunicata al tecnico entro le prossime 24 ore: "Dieci tifosi su dieci sono a favore di questa soluzione", ha spiegato una fonte della società. Crespo, ex tecnico del Modena, era tornato in Argentina per allenare il Banfield all'insegna di un calcio offensivo e del 'largo ai giovani' lanciandone molti del vivaio come quell'Agustin Urzi messosi in evidenza con l'Albiceleste ai recenti Giochi Panamericani di Lima. Ma i risultati sul campo gli danno torto: in 18 partite ha messo insieme 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, di cui solo 2 successi in 15 match di campionato. Il suo destino è quindi segnato e al suo posto arriverà uno fra Eduardo Dominguez e Ricardo Zielinski.

La carriera da allenatore

Dopo una vita passata a battere i portieri avversari, Crespo ha voluto fare l'allenatore. Ancelotti e Mourinho i suoi modelli. Nel dicembre 2012 inizia a frequentare a Coverciano il corso di abilitazione per il master di allenatori professionisti Prima Categoria-Uefa Pro. Nel luglio 2014 diventa allenatore della Primavera del Parma che riesce a portare a un buon 6º posto finale in campionato nonostante il fallimento del club. Nel giugno 2015 viene ufficializzato come nuovo tecnico del Modena in Serie B. Il 26 marzo 2016 viene esonerato dopo la sconfitta interna con il Cagliari con la squadra al quint'ultimo posto in classifica. Il 19 dicembre 2018 viene presentato come nuovo allenatore del Banfield, esperienza che però non avrà un lieto fine.