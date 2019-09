RIVER PLATE-BOCA JUNIORS 0-0

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Diaz Hunicales, Martinez Quarta, Casco; Palacios, Perez, Fernandez; De la Cruz; Pratto, Borre.

BOCA JUNIORS (4-1-4-1): Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Fabra; De Rossi; Soldano, Capaldo, Marcone, Mac Allister; Hurtado

Finisce 0-0 il primo Superclasico di Daniele De Rossi, ma non sono certo i gol a dare la misura delle emozioni che possono trasmettere certe partite. River-Boca è da sempre una di queste, con l'ex capitano della Roma che ha la fortuna di trovarcisi catapultato dentro (nel bel mezzo, vista la sua posizione in campo) pochi giorni dopo il suo sbarco in Argentina per questa nuova avventura.

Nel mezzo, come detto, dove si lotta e si crea, De Rossi fa valere tutto il suo carico di esperienza e il suo spessore con un'ottima partita (in campo dal 1', sostituito al 23' della ripresa) fatta di palloni rubati e tempi dettati nella maniera giusta, nonostante la gara inizialmente nervosa (5 ammoniti, di cui 4 del Boca, solo nel primo tempo). D'altra parte è un River-Boca e poco importa che siamo solo alla quinta giornata di Primera Division argentina. Il Boca, con il pari, vede staccarsi il San Lorenzo, adesso primo da solo in vetta alla classifica (13 punti; 11 per il Boca); il River, a 8 punti, resta nel gruppo di metà classifica. Aspettando, ovviamente, il doppio Superclasico previsto in semifinale di Copa Libertadores.