La nota del club: "Comportamenti gravi, ma li sosterremo nella riabilitazione"

Il comportamento dei tesserati ha scosso il Derby County e porterà Bennett e Lawrence nelle aule del tribunale del Derbyshire il prossimo 15 ottobre. La giustizia farà il suo corso, ma il club non sarà da meno. In una lunga nota ufficiale la dirigenza dei Rams ha assicurato che non perdonerà facilmente i giocatori. "Erano fuori per una cena di team building programmata con il personale e mentre la maggior parte di loro ha agito in modo responsabile andando via verso le 20, un piccolo gruppo, incluso il capitano della squadra Richard Keogh, ha continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi, invece hanno ignorare anche l'opportunità di essere portati a casa usando le auto messe a disposizione dal club, scegliendo di restare in giro. A seguito di un incidente legato all'alcol, Richard Keogh ha subito un grave infortunio al ginocchio che gli impedirà di giocare fino alla fine della stagione". Comportamento che costerà caro, ma il club assicura anche che aiuterà i tesserati a superare questo momento: "I giocatori coinvolti nell'incidente di martedì sera saranno soggetti a una rigorosa indagine interna ai sensi del codice di condotta e delle procedure disciplinari del club - spiega la nota - siamo stati molto chiari sul nostro atteggiamento nei confronti dell'alcol e i giocatori sanno che in determinati e specifici periodi della stagione gli è permesso di bere insieme in gruppo, ma in un ambiente controllato. Pagheranno un prezzo pesante per la loro azione, ma li sosterremo nella loro riabilitazione per il ritorno in squadra".