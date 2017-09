Tutti i bavaresi uniti insieme, nel grido #ComeBackStronger. Manuel Neuer, capitano del Bayern Monaco, ha riportato la frattura del metatarso del piede sinistro ed è stato operato in giornata. L’intervento è riuscito senza complicazioni, come riportato dal club tedesco che in una nota ha comunicato il buon esito e la prognosi. “Manuel Neuer è stato operato questa mattina dal professor Ulrich Stockle, a Tubinga. L'amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge ha commentato così: ‘L'infortunio rende Manuel molto triste. L'operazione comunque si è conclusa con successo e al momento era questa la cosa più importante. Aspettiamo che si riprenda, tornerà ad essere disponibile nel mese di gennaio’” si legge sul sito ufficiale. Non è nuovo a questo tipo di infortuni, l’estremo difensore tedesco, che aveva già subito un problema simile proprio allo stesso piede.