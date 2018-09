Tutto facile per il Bayern Monaco che, nella trasferta di Stoccarda, ha segnato tre reti, centrando la seconda vittoria consecutiva in due partite (dopo il successo all'esordio contro l'Hoffenheim). Goretzka al 37' del primo tempo, Lewandowski al 22' e Muller al 31' della ripresa: ecco gli autori del tris che hanno strappato più di un sorriso a Kovac. Il Bayern, infatti, ha vinto per la decima volta di fila a Stoccarda, portando a casa un record e tre punti d'oro. Lewandowski e compagni sono a punteggio pieno e in compagnia del Wolfsburg che ha battuto il Bayer Leverkusen 3-1 (Bailey al 24' del primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa, Ozcan al 36' ha firmato il pari; nella ripresa Weghorst al 10' e Steffen al 15' hanno fatto volare gli ospiti) e ha dimostrato di saper tenere il passo dei campioni di Germania. Nelle altre sfide della seconda giornata di Bundesliga, vittoria per 3-1 dell'Hoffenheim contro il Friburgo e 2-1 del Werder Brema in casa dell'Eintracht Francoforte, avversario della Lazio nella fase a gironi di Europa League. E' finita 1-1 tra Augsburg e Borussia Moenchengladbach, pareggio per 1-1 anche in Norimberga-Mainz. Reti inviolate tra Hannover e Borussia Dortmund, nell'anticipo del venerdì. Domenica Schalke-Hertha e Lipsia-Dusseldorf.