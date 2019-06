Il primo incontro: "E tu chi sei?"

Quello del Mondiale Sub20 fu il primo trofeo condiviso con la maglia dell'Argentina da Messi e Aguero. Leo a diciotto anni. El Kun a diciassette, e tutto avrebbe fatto presagire una strada fatta di tanti trionfi in nazionale per entrambi. I due vinceranno anche l'oro Olimpico a Pechino 2008 e Aguero bisserà il Mondiale U20 successivo del 2007. Poi lo stop alle gioie. I ricordi più dolci sono allora quelli del 2005, quando i due si incontrarono per la prima volta, come ricordato in patria dal Clarín in un divertente aneddoto: "Stavamo pranzando, eravamo con la nazionale Under 20 e io non sapevo chi fosse - è il ricordo di Aguero del primissimo faccia a faccia con Leo Messi -. Ho pensato 'chi è questo?'. Ho sempre seguito il calcio fin da giovane, ma solo quello argentino, non in Europa. Gli chiedo allora come si chiama, Leo ride e risponde Lionel. 'E di cognome?'. Messi, dice lui. Mentre Garay e Formica mi domandano come facessi a non conoscerlo: 'È quello bravo del Barcellona' - mi dicono loro. Poi lo vidi in allenamento e capii quanto era forte". Ieri come oggi. E insieme proveranno a conquistare in Brasile il tanto atteso primo trofeo con la nazionale maggiore.