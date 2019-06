Non sono ore facili per David Ospina. Se da una parte il portiere del Napoli è protagonista sul campo con la sua Colombia in Copa America, dall'altra deve fare i conti con dei gravi problemi familiari. Si tratta del padre, malato da tempo, le cui condizioni si erano giù complicate al termine della stagione con gli azzurri per poi peggiorare ulteriormente in questi giorni. Tanto che il portiere ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore. Il tecnico, seppur a malincuore, non ha esitato a concedergli il permesso. A dare l'ufficialità del ritorno di Ospina a Medellin è stata la stessa Federazione colombiana, che ne ha definito l'assenza solo "temporanea". L'estremo difensore azzurro salterà dunque sicuramente l'ultima sfida del girone B contro il Paraguay. Un'assenza importante ma che non complica i piani, dal momento che la Colombia - grazie ai successi su Argentina e Qatar - si è già qualificata ai quarti di finale con un turno d'anticipo. A prendere il suo posto sarà uno fra Camilo Vargas e Alvaro Montero.

La smentita della sorella

Intanto non sono mancate le classice spiacevoli insinuazioni. Nelle ultime ore, infatti, si era diffusa la voce che il padre di Ospina fosse deceduto. A dare la notizia è stato Alvaro Osorio Gofar, amico della famiglia Ospina e papà del cantante sudamericano nativo di Medellín J Balvin. Il tutto con una foto postata su Instagram che raffigurava David e la sorella Daniela al capezzale del padre: "Piangiamo la morte di Hernan Ospina, papà di David e Daniela. Non ho titoli per questa foto. La luce eterna per gli amici della nostra casa. Rassegnazione e amore". Ci ha poi pensato la stessa Daniela a smentire seccamente il tutto: "Informazione falsa - le sue parole - io e la mia famiglia saremo le fonti principali per dare ogni tipo di notizia"