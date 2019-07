Altro torneo, altra eliminazione. Leo Messi continua a collezionare delusioni con la maglia dell'Argentina, dopo le quattro finali perse negli anni precedenti. La prima nella Copa America 2007, con l'Albiceleste battuta 3-0 in finale contro da un Brasile senza stelle. Poi arriva la sconfitta forse più dolorosa della carriera del "Diez", quella nella finalissima del Mondiale 2014 contro la Germania. Nel 2015 la Selección ci riprova in Copa America, ma cede in finale contro il Cile. L'anno dopo si gioca la Copa del centenario e l'Argentina dà spettacolo: Messi è in grande forma, ma in finale, ancora contro il Cile, sbaglia il rigore e la Roja fa il bis. L'ultimo capitolo si è consumato martedì 2 luglio, con l'eliminazione in semifinale contro il Brasile. Nel 2020 la Copa America si giocherà in Colombia e per il fuoriclasse del Barcellona sarà una delle ultime chance con l'Argentina

