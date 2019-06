La Coppa d'Africa del Camerun non comincia nel migliore dei modi. La Nazionale dei Leoni Indomabili, infatti, è stata costretta a rinunciare a uno dei suoi attaccanti a poche ore dal match di debutto contro la Guinea-Bissau. Si tratta di Joel Tagueu, centravanti cresciuto nel Paese africano e poi trasferitosi a 16 anni in Brasile. I test medici a cui la squadra di Seedorf è stata sottoposta in Qatar hanno riscontrato delle anomalie cardiache per il centravanti classe '93, nell'ultima stagione in prestito al Maritimo, successivamente confermate da altri esami. Secondo i medici, il giocatore rischiava di morire in campo. "È stata riscontrata un'anomalia nella sua arteria coronaria, rilevata dal medico della Nazionale, William Ngatchou, che mette a repentaglio la sua vita se gioca - ha spiegato la Federazione camerunense -. Dopo il parere del dottore, il Ct Clarence Seedorf ha deciso di non rischiare il giocatore che abbandonerà il torneo".

La notizia ha sconvolto l'ambiente e i compagni di Nazionale, mentre non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze per il centravanti che, con ogni probabilità, sarà sostituito da un'altra punta. Sicuramente la Coppa d'Africa per lui è già terminata prima ancora di iniziare, ma è ancora da valutare se basterà un'operazione a correggergli il difetto e permettergli di proseguire la sua carriera o se, purtroppo, dovrà appendere gli scarpini al chiodo con largo anticipo. Prima di questo esame, nessuno staff medico si era accorto del problema e Tagueu, nonostante l'effettivo rischio, aveva risposto sempre presente sul campo. 10 i gol nell'ultimo anno in Portogallo, il primo lontano dalla terra verdeoro nella quale aveva debuttato da professionista. L'Iraty è stato il primo club a puntare su di lui, prima dei vari trasferimenti in giro per il Brasile - molti dei quali in prestito - tra Coritiba, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Avai e l'ultimo passaggio nella Primeira Liga portoghese. Con la Nazionale, invece, è stato finalista nella Coppa d’Africa U20 del 2011.