SENEGAL-ALGERIA 0-1

49' Belaili

SENEGAL (4-1-4-1): Mendy; Wagué, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; A. N'Diaye (86' Saivet); Keita Baldé (63' Thioub), Diatta (73' Diagne), B. Ndiaye, Mané; Niang. Ct. A. Cissé

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini (80' Fares); Guédioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer (92' Abeid), Belaili (86' Dalort); Bounedjah. Ct. Belmadi

Ammoniti: Kouyaté (S), Benlamri (A), Atal (A), Keita Baldé (S)

Tanta Serie A nel match clou della giornata di Coppa d'Africa. Tra Senegal e Algeria, che partivano appaiate a quota tre punti in testa nel gruppo C (entrambe reduci da una vittoria per 2-0 all'esordio), a spuntarla è stata la squadra di Mahrez, ma anche di Bennacer partito titolare e di Fares dentro nel finale di partita. Decisivo il gol al 49' di Belaili, appena dentro l'area col destro dopo cross arretrato di Feghouli. Nel Senegal titolari Koulibaly, Keita Baldé e l'ex milanista M'Baye Niang in attacco. Ora da attendere il verdetto dell'ultima partita della giornata (inizio alle 22 ora italiana) tra le altre due squadre del girone, Kenia e Tanzania, entrambe a zero punti. In caso di vittoria di una delle due, potrebbe complicarsi il discorso qualificazione per Mané &Co.

MADAGASCAR-BURUNDI 1-0

78' Ilaimaharitra

MADAGASCAR (4-3-3): Melvin; Metanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Ilaimaharitra, Abel, Amada (60' Rakotoharimalala); Nomenjanahary (74' Raveloson), Andriatsima, Andria (51' Voavy). Ct. Dupuis

BURUNDI (4-2-3-1): Nahimana; Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira; Duhayindavyi, Bigirimana; Razak, Nahimana (46' Sabumukama), C. Amissi (82' Mavugo); Berahino (61' M. Amissi). Ct. Niyungeko

Ammoniti: Amissi (B), Mombris (M)

Scatto importante per il Madagascar che vince la partita nel finale contro il Burundi e conquista tre punti pesantissimi nel gruppo B. Un palo nel primo tempo per la squadra vincente e poi la rete decisiva al 78', con una punizione di destro dal limite dell'area di Ilaimaharitra che sorprende Nahimana sul proprio palo. Madagascar che ringrazia anche le parate del proprio portiere Melvin. Ora è secondo posto dopo due giornate, a -2 dalla Nigeria capolista (e già agli ottavi) e a +3 sulla Guinea al terzo posto. Ultimo a zero il Burundi.