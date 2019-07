GHANA-TUNISIA 5-6 d.t.r.

73' Khenissi (T), 91' aut. Bedoui (T)

Serie ai rigori: Wakaso gol (G), Sliti gol (T); J. Ayew gol (G), Khazri gol (T); Ekuban parato (G), Bronn gol (T); Lumor gol (G), Meriah gol (T); Thomas gol (G), Sassi gol (T)

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Yiadom, Kasim Adams, Boye, Baba Rahman (116' Lumor); Acquah (75' Ekuban), Wakaso; Owusu (107' Kwabena), Thomas, A. Ayew (84' Gyan); J. Ayew. Ct: Kwesi Appiah

TUNISIA (4-3-3): Hassen (121' Ben Mustapha); Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaalali, Skhiri Sassi; Badri (68' Khazri), Khenissi (90' Bedoui), Msakni (82' Sliti). Ct: Giresse

Ammoniti: Boye (G), Bronn (T), Msakni (T), Wakaso (G), Kasim Adams (G)

Nell'altra partita della serata è la Tunisia a completare il quadro degli ottavi di finale, passando ai rigori contro il Ghana e raggiungendo i quarti dove affronterà la sorpresa Madagascar. Dopo l'harakiri del cambio di Bedoui (dentro al 90' per difendere l'1-0 tunisino e autore al 91' dell'autogol per l'1-1 finale), decisivo è stato l'altro cambio, azzeccato, del portiere Ben Mustapha in campo al 121' al posto del titolare Hassan solo per affrontare i rigori. Fondamentale la sua parata al terzo tiro di Ekuban e la perfezione dei tunisini, a segno in tutti e cinque i tiri dagli undici metri.

Nei novanta (e poi centoventi) minuti la partita ha invece raccontato un pareggio giusto. Col Ghana a far meglio nel primo tempo (vicino alla rete del vantaggio con un palo, una grande parata di Hassen sull'ex Serie A Acquah e una rete annullata), e con i tunisini a creare di più nella ripresa. Al 71' Khenissi colpisce un palo, due minuti prima di trovare il gol del vantaggio anticipando tutti in area su cross basso dalla destra di Kechrida. Finale di grandi emozioni col forcing offensivo del Ghana premiato dalla sciagurata autorete di Bidoui al 91', un minuto e dieci secondi dopo il suo ingresso in campo. Dunque i supplementari, dove a vincere è stata invece la stanchezza. Jordan Ayew si divora, solo contro il portiere, il vantaggio al 116'. Al 121' il cambio in porta per la Tunisia con Hassen che, inizialmente, si rifiuta di uscire come fece Kepa con Sarri nell'ultima finale di Coppa di Lega tra Chelsea e Manchester City. Poi la resa, la parata di Ben Mustapha e la gioia dopo il quinto rigore di Sassi.