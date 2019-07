Una partita di calcio non è mai solamente una partita di calcio, specialmente quando di mezzo ci finisce la politica. Lo sa bene Rihad Mahrez, che con un calcio di punizione al 95esimo minuto ha portato la sua nazionale, l’Algeria, in finale in Coppa d’Africa superando la Nigeria. Un gesto tecnico splendido che gli ha permesso di togliersi un sassolino dalla scarpa: prima della partita, infatti, il politico francese Julien Odoul – membro del Rassemblement National, partito di destra sovranista di Marine Le Pen – aveva twittato a favore della nazionale nigeriana con una frase molto dura nei confronti dell’Algeria. “Per evitare ulteriori violenze e saccheggi, per evitare l’ondata di bandiere algerine, per preservare la nostra festa nazionale, non aspettatevi niente da #Castaner [ministro dell’Interno del governo Macron, ndr]. Fidatevi degli undici giocatori nigeriani! #NoiSiamoLaNigeria”. Mahrez dopo la gara ha ripreso questo tweet con tre emoji che ridono e una frase molto semplice: “Il calcio di punizione era per te. Noi siamo uniti” con le bandiere della Francia e dell’Algeria.