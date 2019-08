Dall'inizio degli Anni '70 ad oggi ha cambiato formato, sede e protagonisti. Liverpool e Chelsea si contenderanno la 44^ Supercoppa Europea della storia: sarà un derby, ma non sarà il primo. Per l'Inter questa competizione è un rimpianto, per il Psg anche, per i club tedeschi è stata una maledizione. Quello che c'è da sapere sul trofeo in palio tra chi ha vinto la Champions e chi ha alzato l'Europa League

