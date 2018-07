Mai banale Sergio Ramos, in campo e fuori dal terreno di gioco. Archiviata la parentesi Mondiale, con la bruciante eliminazione agli ottavi di finale della sua Spagna ai calci di rigore contro i padroni di casa della Russia, il difensore del Real Madrid ha fatto rientro nella capitale spagnola per trascorrere un po’ di tempo in relax insieme a famiglia e amici e per dedicarsi ad alcuni hobby, tra i quali anche la moda. Non soltanto un calciatore, in Spagna Sergio Ramos è infatti diventato anche un sex symbol e un influencer: oltre 25 milioni di seguaci soltanto su Instagram, il capitano del Real Madrid si è convertito in un’icona di stile.