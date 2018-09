Vent’anni sulla carta d’identità. Quasi 50 partite in Liga, una Champions una coppa del mondo per club, una Supercoppa spagnola e una Europea. Insomma, Theo Hernandez è un giovane talento classe 1997, ma di partite importanti ne ha già giocate eccome. Lui, difensore di giovani speranze cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e poi passato ai rivali del Real per la modica cifra di 30 milioni. Adesso, siccome la concorrenza al Bernabeu non era di quelle leggerissime, il club di Florentino Perez ha deciso di girarlo in prestito alla Real Sociedad. E la scelta, per ora, sembra essersi rivelata giusta, perché Theo è già a quota 3 su 3 dal 1’ con la sua nuova squadra.

La foto della discordia

A Madrid però si ricordano ancora di lui. Lo dimostra un simpatico siparietto che si è consumato suoi social. Della serie “Tanto bravo con la palla ai piedi, ma quando si tratta di moda…”. Già, perché Theo Hernandez ha postato sulla propria pagina Instagram una foto che lo ritrae con una tuta sportiva piuttosto vistosa, caratterizzata dagli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo. Occhiali da sole a coprire gli occhi e un paio di Sneakers ai piedi, anche quelle molto colorite. Beh, i commenti non si sono fatti attendere.

I commenti

Il primo ad esprimere il proprio pensiero è stato Lucas Vazquez, che ha semplicemente commentato con una sonora risata ripetuta per ben cinque volte. Ma non è stato l’unico giocatore del Real ad intervenire. Con lui, infatti, anche Dani Carvajal, che è stato molto più diretto: “Buttalo via fratello” le sue parole, con tanto di emoticon del viso con la bocca aperta che vomita disgustato. L’unico ad approvare il look dell’ex compagno è stato Karim Benzema, che l’ha definito originale e creativo. La foto ha già raccolto più di 60.000 "Mi piace", tra cui il fratello di Griezmann, Theo, e altri ex compagni come Luka Modric o Isco, che però hanno preferito non commentare. Chi non ha commentato o messo like è stata la sua fidanzata Adriana Pozueco, che in realtà è da un po’ di tempo che non condivide più le fotografie insieme. Dicono che fra il difensore francese e la bella giornalista di Marca ci siano delle difficoltà nel portare avanti la relazione. Beh, con una tuta del genere, forse, riprendere in mano la relazione sarà ancora più difficile…